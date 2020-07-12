Как ранее сообщал «СЭ», произошла замена видеоассистентов в матчах 28-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Урал».

Сергей Лапочкин станет ВАР на матче «Динамо» — «Крылья Советов», который пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, а Станислав Васильев будет работать на матче «Краснодар» — «Урал», сообщает сайт РФС.

Полный состав судейской бригады на матч в Москве выглядит следующим образом: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Сергей Лапочкин; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.

Состав судейской бригады на матч в Краснодаре: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Александр Богданов; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Станислав Васильев; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Сергей Зуев.

Матч «Динамо» — «Крылья Советов» пройдет сегодня в Москве на ВТБ Арене, начало игры — в 18.30 (мск). Матч «Краснодар» — «Урал» состоится на стадионе «Краснодар», начало матча в 20.30 (мск).