Бителло надеется, что Карраскаль вернется в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло ответил на вопрос «СЭ» об опоздании одноклубника Хорхе Карраскаля на сборы команды.

«Давайте посмотрим, что будет. Надеюсь, что он поможет нашей команде», — сказал Бителло «СЭ».

Контракт Карраскаля с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро. В сезоне-2024/25 колумбиец забил 8 голов и сделал 5 голевых передач в 35 матчах.