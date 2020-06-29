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РФС отклонил предложение РПЛ по поправке в регламент о переносе матчей по согласованию клубов

29 июня 2020, 20:03
Бюро РПЛ. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Бюро РПЛ. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В понедельник, 29 июня, состоялось заседание исполкома РФС, на котором были приняты решения о внесении двух изменений в регламент возобновившегося Тинькофф чемпионата России, сообщает сайт РФС. Теперь участникам матчей не обязательно заявлять не менее 16 полевых игроков и двух вратарей, также неявка на две игры не приведет к исключению из турнира.

Также бюро получило обращение РПЛ о том, чтобы дополнить пункт 6.1. регламента РПЛ формулировкой «внесение изменений в календарь чемпионата согласовывается всеми участниками соответствующих матчей и утверждается исполкомом (бюро) РФС». Однако РФС считает, что уже существующая методика принятия решения не требует дополнительных корректировок.

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