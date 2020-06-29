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РФС изменил регламент доигровки РПЛ: две неявки теперь не приведут к снятию с турнира

29 июня 2020, 19:55
РФС. Фото Александр Федоров., "СЭ"
РФС. Фото Александр Федоров., "СЭ"

В понедельник, 29 июня, состоялось заседание исполкома РФС, на котором были приняты решения, вносящие изменения в регламент возобновления сезона РПЛ, сообщает сайт РФС.

— Внести изменение в регламент «Возобновление тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф чемпионата России», исключив из текста указанного регламента пункт 3.2.3 следующего содержания: «3.2.3. Команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее шестнадцати полевых игроков и двух вратарей».

— Внести изменение в дисциплинарный регламент РФС, временно, до особого решения исполкома РФС, исключив с даты принятия настоящего Постановления часть 2 статьи 86 указанного регламента: «Повторная неявка команды на матч одного соревнования (за исключением Кубка России) по неуважительной причине в течение одного спортивного сезона — наказывается присуждением поражения, исключением из числа участников соревнования и штрафом».

Также РФС отклонил предложение РПЛ по поправке в регламент о переносе матчей по согласованию клубов.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/211867

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