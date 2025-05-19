Мирзов — о лицензировании «Химок»: «Руководство обещало, что все будет хорошо, я им верю»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с получением клубом лицензии РПЛ для выступления в следующем сезоне.

«Ждем, посмотрим, как все закончится. Было обещание, что все будет хорошо. Верю руководству после всего, что произошло. Встречаемся с ними не часто, но созваниваемся», — сказал Мирзов «СЭ».

13 мая сообщалось, что «Химки», «Крылья Советов» и «Ростов» пока не могут получить лицензию из-за долгов.

Клуб после 29 туров занимают 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 29 очками.