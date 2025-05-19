Мирзов: «С Артигой связь не поддерживаю. Я взрослый парень, что мне по нему скучать?»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в разговоре с «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером команды Франком Артигой.

«Я только вернулся, атмосферу еще не понял. Пока только в зале занимался. Скучаю ли я по Артиге? А как можно скучать? Я взрослый парень, тренеры уходят и приходят. У меня столько тренеров было, что, я буду по всем скучать? Хорошо общались с ним, но так, чтобы связь поддерживать, такого нет», — сказал Мирзов «СЭ».

Артига работал в «Химках» с лета 2024 года, 15 апреля он был уволен.

Клуб после 29 туров занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 29 очками.