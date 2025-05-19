Арутюнянц заявил, что информация об уходе руководства не соответствует действительности

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал ситуацию в клубе, связанную с возможными перестановками в менеджменте.

«Данная информация не соответствует действительности. Мы находимся в рабочем контакте с правительством области. Обсуждаем текущий сезон и планируем следующий. Как я говорил ранее, все решится на собрании акционеров, которое перенесли на конец июня. Сейчас мы работаем в штатном режиме. На этой неделе матч в Махачкале, а на следующей — очень важный для нас финал Кубка России.

Рыскин подтвердил, что покинет клуб по итогам сезона? Пообщались с Алексеем. У него накопилась усталость. Но вопрос о его уходе остается открытым», — рассказал Арутюнянц «РБ Спорт».

19 мая «СЭ» стало известно, что руководство «Ростова» и тренерский штаб объявят о своем уходе из клуба после суперфинала FONBET Кубка России. В понедельник спортивный директор желто-синих Алексей Рыскин подтвердил, что покинет клуб по окончании сезона.

После 29 туров РПЛ ростовчане с 38 очками располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.