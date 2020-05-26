Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал решение игроков клуба пойти на сокращение зарплат из-за простоя на фоне пандемии коронавируса.

— То, что зарплаты игрокам в футбольном клубе «Спартак» сократили на 40 процентов, — это общекомандное решение, — цитирует Forbes Джикию. — Мы решили в такой непростой ситуации пойти навстречу клубу, ведь он тоже испытывает большие проблемы. Что касается Леонида Арнольдовича, он выделил 10 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом, но это никак не связано с сокращением наших зарплат, потому что Леонид Арнольдович часто сам проводит такие благотворительные акции.

Что касается моих личных доходов, они немного сократились. А наши контракты действуют до окончания сезона, поэтому пока все условия сохраняются, насколько я знаю. Все ждут возобновления чемпионата, дальше уже будут подводиться какие-то итоги.

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