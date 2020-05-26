РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Решили пойти навстречу клубу». Джикия — о сокращениях зарплат в «Спартаке»

26 мая 2020, 23:44
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал решение игроков клуба пойти на сокращение зарплат из-за простоя на фоне пандемии коронавируса.

— То, что зарплаты игрокам в футбольном клубе «Спартак» сократили на 40 процентов, — это общекомандное решение, — цитирует Forbes Джикию. — Мы решили в такой непростой ситуации пойти навстречу клубу, ведь он тоже испытывает большие проблемы. Что касается Леонида Арнольдовича, он выделил 10 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом, но это никак не связано с сокращением наших зарплат, потому что Леонид Арнольдович часто сам проводит такие благотворительные акции.

Что касается моих личных доходов, они немного сократились. А наши контракты действуют до окончания сезона, поэтому пока все условия сохраняются, насколько я знаю. Все ждут возобновления чемпионата, дальше уже будут подводиться какие-то итоги.

Ранее исполком РФС принял решение возобновить сезон РПЛ 21 июня.

Дополнительная информация:

https://www.forbes.ru/biznes/401313-takoe-vpervye-za-200-let-panarin-hachanov-medvedev-kirilenko-mozgov-dzhikiya-i

Опрос

проголосовало: 16067
Все опросы
Чемпионат и Кубок России вернутся 21 июня: правильное решение?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир