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27 октября 2025, 09:05

Гусев — о современных комментаторах: «Хорошего русского языка ребятам часто не хватает»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Виктор Гусев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Виктор Гусев в интервью «СЭ» оценил уровень нынешних тележурналистов.

— Вы долгие годы являлись голосом российского спорта, футбола в частности. Кого сейчас считаете лучшим футбольным комментатором страны?

— В силу разных обстоятельств — исторических и социальных — нынешнее поколение спортивных комментаторов, на мой взгляд, оказалось пока самым сильным в истории отечественного телевидения. Кстати, возможно, поэтому мне и сложно назвать кого-то одного из коллег.

— Как изменился стиль комментирования за последние 10 лет?

— Стиль стал более профессиональным не с точки зрения знания игры, а с точки зрения правильного применения этого знания в репортаже. Заметно выросла конкуренция, даже несмотря на то что нынешнего количества футбольных и хоккейных трансляций вроде бы хватает на всех. Развитие интернета дало нынешним комментаторам то обилие информации, которого и близко не было у их советских предшественников во главе с Озеровым.

Что же касается непосредственно моего поколения, то мы находились на довольно интересном стыке двух времен. Достаточно сказать, что когда-то еще не было обязательным знание иностранных языков. При этом владение ими сразу давало тебе большое преимущество перед коллегами. Сегодня английский, французский или испанский знают все. А вот хорошего русского языка ребятам, увы, часто не хватает. Но это тема для отдельного разговора — с деталями и порой совсем комичными примерами, — сказал Гусев «СЭ».

Виктор Гусев.«В лицо мне никто не сказал «нефартовый». Виктор Гусев — о юбилее, Романцеве, ошибке Филимонова и лучшем игроке России

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Виктор Гусев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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