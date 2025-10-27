Гусев — о современных комментаторах: «Хорошего русского языка ребятам часто не хватает»

Известный комментатор Виктор Гусев в интервью «СЭ» оценил уровень нынешних тележурналистов.

— Вы долгие годы являлись голосом российского спорта, футбола в частности. Кого сейчас считаете лучшим футбольным комментатором страны?

— В силу разных обстоятельств — исторических и социальных — нынешнее поколение спортивных комментаторов, на мой взгляд, оказалось пока самым сильным в истории отечественного телевидения. Кстати, возможно, поэтому мне и сложно назвать кого-то одного из коллег.

— Как изменился стиль комментирования за последние 10 лет?

— Стиль стал более профессиональным не с точки зрения знания игры, а с точки зрения правильного применения этого знания в репортаже. Заметно выросла конкуренция, даже несмотря на то что нынешнего количества футбольных и хоккейных трансляций вроде бы хватает на всех. Развитие интернета дало нынешним комментаторам то обилие информации, которого и близко не было у их советских предшественников во главе с Озеровым.

Что же касается непосредственно моего поколения, то мы находились на довольно интересном стыке двух времен. Достаточно сказать, что когда-то еще не было обязательным знание иностранных языков. При этом владение ими сразу давало тебе большое преимущество перед коллегами. Сегодня английский, французский или испанский знают все. А вот хорошего русского языка ребятам, увы, часто не хватает. Но это тема для отдельного разговора — с деталями и порой совсем комичными примерами, — сказал Гусев «СЭ».