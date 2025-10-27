Гусев — о современных комментаторах: «Хорошего русского языка ребятам часто не хватает»
Известный комментатор Виктор Гусев в интервью «СЭ» оценил уровень нынешних тележурналистов.
— Вы долгие годы являлись голосом российского спорта, футбола в частности. Кого сейчас считаете лучшим футбольным комментатором страны?
— В силу разных обстоятельств — исторических и социальных — нынешнее поколение спортивных комментаторов, на мой взгляд, оказалось пока самым сильным в истории отечественного телевидения. Кстати, возможно, поэтому мне и сложно назвать кого-то одного из коллег.
— Как изменился стиль комментирования за последние 10 лет?
— Стиль стал более профессиональным не с точки зрения знания игры, а с точки зрения правильного применения этого знания в репортаже. Заметно выросла конкуренция, даже несмотря на то что нынешнего количества футбольных и хоккейных трансляций вроде бы хватает на всех. Развитие интернета дало нынешним комментаторам то обилие информации, которого и близко не было у их советских предшественников во главе с Озеровым.
Что же касается непосредственно моего поколения, то мы находились на довольно интересном стыке двух времен. Достаточно сказать, что когда-то еще не было обязательным знание иностранных языков. При этом владение ими сразу давало тебе большое преимущество перед коллегами. Сегодня английский, французский или испанский знают все. А вот хорошего русского языка ребятам, увы, часто не хватает. Но это тема для отдельного разговора — с деталями и порой совсем комичными примерами, — сказал Гусев «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0