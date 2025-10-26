Дзюба — о комментаторе матча РПЛ: «Пусть шарфик «Локомотива» перед игрой снимает»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба остался недоволен работой комментатора Артема Шмелькова на матче 13-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Футболист обвинил его в поддержке московской команды.

Игра «Акрона» и «Локомотива» прошла в воскресенье и завершилась ничьей со счетом 1:1.

«Мне многие пишут сейчас сообщения по поводу того, как комментировали матч. Говорят, что комментатор матча сегодня был болельщиком «Локомотива» и некорректно комментировал. И какие-то реплики: мол, поле медленное, для медленных игроков. Он разбирается, кто медленный, а кто нет. Про меня может так говорить, но за остальных постеснялся бы», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Дзюбы.

Футболист также дал совет комментатору матча РПЛ.

«Воспитанием нужно заняться человеку. Когда комментирует, пусть шарфик «Локомотива» перед игрой снимает», — добавил он.

Ранее Дзюба раскритиковал поле в Саранске, заявив, что играть на нем — преступление. Матч «Акрона» с железнодорожниками был перенесен в Саранск в связи с подготовкой арены в Самаре к форуму «Россия — спортивная держава».