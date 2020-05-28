Регламент возобновления чемпионата России. Основные положения
Российский футбольный союз (РФС) согласовал с Роспотребнадзором регламент возобновления тренировок и проведения матчей чемпионата России.
Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня. До конца сезона-2019/20 осталось сыграть 8 туров.
Основные положения регламента предусматривают:
1. регулярную диагностику персонала, игроков и судей;
2. усиленные гигиенические меры;
3. регулярную дезинфекцию;
4. соблюдение дистанции между игроками и персоналом;
5. регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей;
6. зонирование стадиона (спортивная зона, трибуны и внешняя зона);
7. социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба;
8. ежедневный медицинский осмотр;
Дополнительная информация:
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