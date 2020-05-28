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Регламент возобновления чемпионата России. Основные положения

18:40
РФС согласовал с Роспотребнадзором регламент возобновления игр в РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
РФС согласовал с Роспотребнадзором регламент возобновления игр в РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский футбольный союз (РФС) согласовал с Роспотребнадзором регламент возобновления тренировок и проведения матчей чемпионата России.

Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня. До конца сезона-2019/20 осталось сыграть 8 туров.

Основные положения регламента предусматривают:

1. регулярную диагностику персонала, игроков и судей;

2. усиленные гигиенические меры;

3. регулярную дезинфекцию;

4. соблюдение дистанции между игроками и персоналом;

5. регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей;

6. зонирование стадиона (спортивная зона, трибуны и внешняя зона);

7. социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба;

8. ежедневный медицинский осмотр;

Дополнительная информация:

https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/news/20200528-1700.html

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