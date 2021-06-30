Ребров прокомментировал первый матч «Спартака» под руководством Витории

Вратарь «Спартака» Артем Ребров дал комментарий после поражения в товарищеском матче против «Нефтчи» (1:2).

— Что произошло вчера с Айртоном?

— А что там произошло-то? Вратарь напихал, защитник все понял, побежал дальше, все нормально.

— Уверен, что он понял?

— Конечно. Видишь, даже бегать начал получше.

— Естественно, будем сравнивать первое время Тедеско и Виторию. Чем отличаются сейчас тренировки? Понятно, что теперь два центральных защитника, насколько мы понимаем, будет.

— Да, думаю, уже видели, что будут какие-то изменения по схеме. А так, если сравнивать, то у каждого свой тренировочный процесс. Опять же каждый тренер, каждый человек индивидуален, он разный и видит футбол по-своему. Поэтому привыкаем, осваиваемся, тренируемся. Все, как обычно при смене тренера.

Красно-белые провели первую игру под руководством нового главного тренера Руя Витории. Он заменил на этом посту Доменико Тедеско.