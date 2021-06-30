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Ребров рассказал, почему Селихов не сыграл в товарищеском матче «Спартака» против «Нефтчи»

13:59
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о том, почему в товарищеском матче против «Нефтчи» (1:2) не сыграл голкипер Александр Селихов.

— Вчера был любопытный момент. Мы уже предполагаем, что Артем Ребров — играющий тренер, но при этом во втором тайме играет не Селихов, а Ребров. Почему так произошло? И как себя чувствует Селихов морально?

— Мне кажется, все нормально. Тут все ясно, — сказал Ребров. — Всем вратарям даль поиграть в равной степени, поэтому тут не надо искать никаких моментов. Это было сделано, чтобы все поиграли, игр много. Два Саши на первых ролях, я им помогаю, но я ж не могу просто стоять и смотреть. Вдруг, не дай Бог, что-то случится, нужно быть готовым. Поэтому не нужно искать каких-то моментов, все нормально, как и было в том сезоне, так же продолжается и сейчас.

Красно-белые провели первую игру под руководством нового главного тренера Руя Витории. Он заменил на этом посту Доменико Тедеско.

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