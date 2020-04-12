Ребров постригся налысо во время карантина
10:57
Голкипер «Спартака» Артем Ребров во время вынужденного перерыва в сезоне постригся налысо. Он опубликовал фото в своем Instagram.
— Карантин 2020, — подписал фотографию вратарь. На фото он в маске с надписью «счастливый мир».
36-летний Артем Ребров в текущем сезоне провел два матча за «Спартак», в которых пропустил три мяча.
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 9799Все опросы
Как можно завершить чемпионат России по футболу-2019/20?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020