РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ребров постригся налысо во время карантина

10:57
Артем Ребров. Фото Instagram.
Артем Ребров. Фото Instagram.
Теги:

Голкипер «Спартака» Артем Ребров во время вынужденного перерыва в сезоне постригся налысо. Он опубликовал фото в своем Instagram.

— Карантин 2020, — подписал фотографию вратарь. На фото он в маске с надписью «счастливый мир».

36-летний Артем Ребров в текущем сезоне провел два матча за «Спартак», в которых пропустил три мяча.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B-30HcwH4Lk/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9799
Все опросы
Как можно завершить чемпионат России по футболу-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир