Ребров постригся налысо во время карантина

Голкипер «Спартака» Артем Ребров во время вынужденного перерыва в сезоне постригся налысо. Он опубликовал фото в своем Instagram.

— Карантин 2020, — подписал фотографию вратарь. На фото он в маске с надписью «счастливый мир».

36-летний Артем Ребров в текущем сезоне провел два матча за «Спартак», в которых пропустил три мяча.