РБК: Оkko намерен показывать РПЛ вместе с Первым каналом и РЕН ТВ

Мультимедийный сервис Okko, который входит в экосистему «Сбера», выразил готовность показывать матчи Тинькофф чемпионата России вместе с телеканалом «РЕН ТВ» и «Первым каналом». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Okko 5 октября.

В компании намерены предложить конкурентную рыночную стоимость за медиаправа на РПЛ в предстоящем тендере.

Планируется, что ключевые матчи чемпионата России будут показывать в эфире федеральных каналов. Все встречи каждого тура также станут доступны для бесплатного просмотра в среднем качестве с интершумом на портале «Чемпионат».

«Матч ТВ» владеет телеправами на показ игр чемпионата России по футболу с 2014 года. Сезон-2020/21 станет последним по действующему пятилетнему соглашению, по которому РПЛ получает 1,7 миллиарда рублей в год.