Оздоев сообщил о полном восстановлении после травмы: «Люблю запах газона»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев в своем Twitter сообщил, что полностью восстановился после травмы и приступил к тренировкам.

«Вчера был первый выход на поле за два с половиной месяца. Это было прекрасно. Люблю запах газона», — написал Оздоев.

Полузащитник был травмирован 24 июля в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1). Футболист получил повреждение в начале встречи и был заменен на девятой минуте. После медицинского обследования выяснилось, что у Оздоева растяжения связок коленного сустава. Футболист пропустил 2,5 месяца.