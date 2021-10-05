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Оздоев сообщил о полном восстановлении после травмы: «Люблю запах газона»

10:49
Магомед Оздоев. Фото ФК «Зенит»
Магомед Оздоев. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев в своем Twitter сообщил, что полностью восстановился после травмы и приступил к тренировкам.

«Вчера был первый выход на поле за два с половиной месяца. Это было прекрасно. Люблю запах газона», — написал Оздоев.

Полузащитник был травмирован 24 июля в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1). Футболист получил повреждение в начале встречи и был заменен на девятой минуте. После медицинского обследования выяснилось, что у Оздоева растяжения связок коленного сустава. Футболист пропустил 2,5 месяца.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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