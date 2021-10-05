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Задержанный болельщик «Спартака» арестован на десять суток

11:26
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Болельщик «Спартака», задержанный на матче 10-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак», арестован на десять суток, информирует «МК».

На состоявшемся 4 октября в Грозном заседании суда москвич Евгений Кравченко был осужден по статье 20.1 КоАП РФ и получил десять суток ареста.

Данная статья не предусматривает запрета на посещение публичных спортивных мероприятий. Отбывать наказание он будет в столице Чечни.

Напомним, что 3 октября в социальных сетях появилась информация о задержании на матче 10-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном двух болельщиков московской команды. Как позднее стало известно, задержан был только один из них.

Как сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками лиги Александр Мейтин, согласно собранной после инцидента информации, задержанный находился в неадекватном состоянии, нецензурно ругался, оскорблял людей на национальной почве. По факту нарушения был составлен протокол, ставший основанием для вынесения приговора в суде.

Дополнительная информация:

https://www.mk.ru/sport/2021/10/05/bolelshhik-spartaka-zaderzhannyy-na-matche-s-akhmatom-poluchil-10-sutok-aresta.html

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Роман Шишов все материалы автора

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