«РБ Спорт»: российский клуб проявлял интерес к Амаралу

Один из российских клубов проявил интерес к Томашу Амаралу, бывшему спортивному директору «Спартака», однако тот решил отложить принятие решения до лета, сообщает «РБ Спорт».

После ухода из «Спартака» португальский специалист взял творческий отпуск. Несмотря на интерес со стороны российского клуба, Амарал хочет отдохнуть после работы в «Спартаке» и принять решение о своем будущем летом, чтобы с нового сезона приступить к работе.

Амарал был спортивным директором «Спартака» с конца 2023 года до ноября 2024 года. До этого он работал скаутом в «Бенфике», «Вальядолиде», «Эйбаре» и «Гранаде».