Смолов рассказал, кем видит себя после завершения карьеры

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал, чем будет заниматься после окончания профессиональной карьеры.

«Вижу себя скорее спортивным директором, нежели тренером. Жизнь после спортивной карьеры такая, что нельзя загадывать вперед. Я смотрел школы, у которых есть онлайн-курсы. Потому что я пока еще играю, заканчивать футбольную карьеру не собираюсь. Летом буду смотреть и поступать куда-то на спортивный менеджмент», — сказал Смолов в интервью Youtube-каналу «Александр Соколовский».

Контракт 35-летнего россиянина с «быками» истекает летом 2025 года. В этом сезоне он провел за клуб 22 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.