Источник: махачкалинское «Динамо» предложило 500 тысяч евро за защитника сборной Туниса

Махачкалинское «Динамо» сделало предложение о переходе защитника «Монастира» Махмуда Горбеля, сообщает Africafoot.

Российская сторона предложила тунисскому клубу 500 тысяч евро за 21-летнего игрока. Предыдущая сумма в 360 тысяч долларов была отклонена.

Горбель играет на позиции правого защитника. Его контракт с клубом истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.

В этом сезоне он провел за «Монастир» 22 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. На счету Горбеля один матч на сборную Туниса.