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Сегодня, 10:41

«РБ Спорт»: Николай Ларин покинет «Крылья Советов»

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Николай Ларин будет отправлен в отставку с поста советника руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола, сообщает «РБ Спорт».

Причиной скорого ухода 51-летнего специалиста из самарского клуба стала его связь с агентской группой Павла Андреева и лоббирование его интересов.

Ранее «СЭ» сообщал о возможном назначении Михаила Крамера на пост руководителя развития молодежного футбола в «Крыльях Советов». В данный момент 39-летний специалист работает в «Динамо».

После 15 туров в нынешнем сезоне РПЛ самарцы с 12 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Крылья Советов (Самара)
Николай Ларин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
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 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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