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Сегодня, 11:27

Жирков — о словах Дзюбы в адрес Семака: «Это уже воспринимается как детские шалости»

Сергей Разин
корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший игрок сборной России и «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о словах форварда Артема Дзюбы в адрес главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.

Дзюба в интервью заявил, что откажется при встрече пожимать руку Семаку.

«Даже по личному опыту могу сказать, что когда человека убирают из команды, то тренер иногда ничего не говорил — руководство команды сообщало решение, и все. И нет смысла обижаться, если твое время в команде подходит к концу, так можно всю карьеру на любого тренера обижаться. Но это его право, у него свое мнение. Какие бы отношения ни были между тренером и игроком, после окончания карьеры это уже воспринимается как детские шалости», — приводит слова Жиркова ТАСС.

Артем Дзюба. «Такой принципиальной твари вы в жизни не видели». Главное из интервью Дзюбы: об уходе из «Локо», Семаке и Карпине

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год, когда форвард перешел в турецкий «Адана Демирспор». В феврале 2023-го Дзюба подписал контракт с «Локомотивом», за который выступал до лета этого года. В сентябре 36-летний нападающий стал игроком «Акрона».

Артем Дзюба. «Локомотив» жестко ответил Дзюбе на разнос. Досталось Артему, РПЛ и даже авторам интервью

Источник: ТАСС
Артем Дзюба
Сергей Семак
Юрий Жирков
ФК Зенит
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2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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