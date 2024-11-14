Ролан Гусев о Мостовом: «Он любому тренерскому штабу не помешал бы»
Ролан Гусев, помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о стажировке Александра Мостового в клубе.
«Мы каждый день общаемся с Мостовым. Его стажировка в «Динамо» прошла отлично. У него такой опыт, что советы ему не нужны. Саша любому тренерскому штабу не помешал бы», — сказал Гусев «СЭ».
Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо». Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России проходит обучение на тренерскую лицензию.
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|
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|6
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|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
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|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
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|
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|19:00
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Пари НН – Динамо Мх
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
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|
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Манфред Угальде
Спартак
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|П
|
|
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|8
|
|
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|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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