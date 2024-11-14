Ролан Гусев о Мостовом: «Он любому тренерскому штабу не помешал бы»

Ролан Гусев, помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о стажировке Александра Мостового в клубе.

«Мы каждый день общаемся с Мостовым. Его стажировка в «Динамо» прошла отлично. У него такой опыт, что советы ему не нужны. Саша любому тренерскому штабу не помешал бы», — сказал Гусев «СЭ».

Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо». Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России проходит обучение на тренерскую лицензию.