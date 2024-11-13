Михаил Крамер может возглавить развитие молодежного футбола в «Крыльях Советов»

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время одну из позиций в руководящем составе «Крыльев Советов» может занять Михаил Крамер.

С высокой долей вероятности он возглавит направление развития молодежного футбола.

39-летний специалист работал скаутом и координировал молодежный футбол в московском «Динамо», после чего перешел в структуру самарского клуба на спортивное направление. В 2023 году он вернулся в «Динамо».