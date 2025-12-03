Источник: ЦСКА готов выкупить Баринова зимой и предложит «Локомотиву» 500 тысяч евро

ЦСКА готовит оффер за 29-летнего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, армейцы готовы предложить в зимнее трансферное окно 0,5 миллиона евро. Прошлым летом ЦСКА предлагал за Баринова 1,5 и 3 миллиона евро, но «Локомотив» ответил отказом, рассчитывая продлить с ним контракт.

3 декабря «СЭ» сообщал, что хавбек ответил отказом на финальное предложение «Локомотива» о продлении действующего контракта, который рассчитан до конца июня 2026 года.

В сезоне-2025/26 на счету Баринова 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.