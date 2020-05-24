«Разберись с вирусом так же быстро, как с защитниками соперников». «Спартак» поддержал Бакаева, заболевшего коронавирусом
10:26
«Спартак» поддержал полузащитника команды Зелимхана Бакаева, у которого было выявлено заражение коронавирусом.
— Поправляйся скорее, Зелимхан! Разберись с вирусом так же быстро, как с защитниками соперников, и присоединяйся к нам в Тарасовке! Ждем тебя на поле, — говорится в публикации на странице «Спартака» в Instagram.
Ранее Бакаев сообщил у себя в Instagram, что у него было выявлено заражение коронавирусом. Это стало известно после того, как 23-летний игрок прошел тестирование, которое проводилось среди всех футболистов «Спартака». Бакаев рассказал, что находится на самоизоляции у себя дома, а болезнь протекает бессимптомно.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...