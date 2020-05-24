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«Разберись с вирусом так же быстро, как с защитниками соперников». «Спартак» поддержал Бакаева, заболевшего коронавирусом

10:26
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» поддержал полузащитника команды Зелимхана Бакаева, у которого было выявлено заражение коронавирусом.

— Поправляйся скорее, Зелимхан! Разберись с вирусом так же быстро, как с защитниками соперников, и присоединяйся к нам в Тарасовке! Ждем тебя на поле, — говорится в публикации на странице «Спартака» в Instagram.

Ранее Бакаев сообщил у себя в Instagram, что у него было выявлено заражение коронавирусом. Это стало известно после того, как 23-летний игрок прошел тестирование, которое проводилось среди всех футболистов «Спартака». Бакаев рассказал, что находится на самоизоляции у себя дома, а болезнь протекает бессимптомно.

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