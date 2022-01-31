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Рианчо: «Жиго способен заиграть в любом клубе Европы»

Рианчо считает, что Жиго способен заиграть в любом европейском клубе
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» высказался об уходе защитника красно-белых Самюэля Жиго в «Марсель».

«Думаю, что это большая потеря для «Спартака». Заменить такого защитника будет трудно. Я надеюсь, у него все получится. Желаю Жиго всего наилучшего, он отличный профессионал. Уверен, что он способен заиграть в любом клубе Европы. Это быстрый защитник и настоящий волшебник в верховой борьбе», — сказал Рианчо «СЭ».

28-летний француз в текущем сезоне провел 24 матча за красно-белых во всех турнирах и забил один гол при одной голевой передаче.

Жиго доиграет сезон на правах аренды за «Спартак», а летом присоединится к французскому клубу.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

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20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
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Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал 3
Экваториальная Гвинея 1
Матч завершен

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
Самюэль Жиго
ФК Марсель
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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