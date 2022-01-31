Рианчо: «Жиго способен заиграть в любом клубе Европы»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» высказался об уходе защитника красно-белых Самюэля Жиго в «Марсель».

«Думаю, что это большая потеря для «Спартака». Заменить такого защитника будет трудно. Я надеюсь, у него все получится. Желаю Жиго всего наилучшего, он отличный профессионал. Уверен, что он способен заиграть в любом клубе Европы. Это быстрый защитник и настоящий волшебник в верховой борьбе», — сказал Рианчо «СЭ».

28-летний француз в текущем сезоне провел 24 матча за красно-белых во всех турнирах и забил один гол при одной голевой передаче.

Жиго доиграет сезон на правах аренды за «Спартак», а летом присоединится к французскому клубу.