Бывший исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо в интервью "СЭ" заявил, что красно-белым нужна реновация для того, чтобы вновь претендовать на чемпионство. Он также привел пример "Реала", который вернул Зинедина Зидана на пост главного тренера по ходу текущего сезона.

– "Спартак" сейчас находится в переходном периоде, ему нужны изменения, реновация, чтобы вновь претендовать на чемпионский титул, - сказал Рианчо. - Вот как мадридский "Реал" – пришел Зидан, строит новую команду на следующий сезон. Но я не знаю, какую именно роль отвели Кононову – тренировать этот "Спартак" здесь и сейчас или закладывать фундамент на будущее. Мне неизвестны требования, которые предъявлены ему. (Егор Бычков)

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков после 25 туров.

Полностью интервью с Рианчо читайте здесь