Расулов назвал Гвардиолу идеальным тренером для «Динамо»

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов рассказал «СЭ», кого считает идеально подходящим тренером для своей команды.

— Сергей Степашин дал честное офицерское слово, что если вы одержите еще три победы, то Ролан Гусев останется. Хотелось бы вам этого?

— У нас есть тренер, мы всегда за него. Руководство принимает решение, кто будет работать. Если Ролан Александрович даст тот результат, который требуется, условно, выполнит поставленную задачу, то это супер.

— Много слухов по поводу возможного возвращения Лички, Черчесова. Возможно, читаете это, как относитесь? Кто мог бы быть идеальным тренером для «Динамо», на ваш взгляд?

— Гвардиола.

— И тогда выигрываете чемпионство.

— Будут шансы. Я заметил тенденцию: в России чемпионами становятся те команды, у которых русский тренер.

— Ролан Гусев — русский.

— Да, а дальше уже думайте сами.

17 ноября Валерий Карпин, возглавлявший «Динамо» с июня 2025 года, объявил о решении завершить работу в команде и полностью сосредоточиться на сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Ролан Гусев.