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Дегтярев — о Никите Симоняне: «Он оставил впечатление щедрого человека, от которого всегда веяло любовью»

Артем Бухаев
Корреспондент

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал олимпийского чемпиона 1956 года Никиту Симоняна щедрым человеком.

«Удалось несколько раз пообщаться с Никитой Павловичем лично. Он оставил впечатление щедрого человека, от которого всегда веяло любовью. Знаю, что он работал до последних дней, делился знаниями и опытом. Давал качественные и мудрые советы. Память о нем навсегда останется в наших сердца», — сказал Дегтярев на церемонии прощания с Симоняном, которая проходит 27 ноября на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл-Арена».

Никита Симонян.Трибуна на «Лукойл Арене», улица в Армении, минута молчания и скорбь. В России и мире прощаются с Симоняном

Экс-футболист и тренер скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.

Симонян вошел в историю как лучший бомбардир «Спартака» — в составе красно-белых нападающий забил 160 мячей.

В качестве игрока он четыре раза становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. Уже на тренерском посту Симонян дважды приводил «Спартак» к победе в чемпионате Советского Союза и трижды — в Кубке СССР.

Также в его тренерской карьере была работа с ереванским «Араратом», одесским «Черноморцем» и сборной СССР.

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Никита Симонян
ФК Спартак (Москва)
Михаил Дегтярев
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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