Дегтярев — о Никите Симоняне: «Он оставил впечатление щедрого человека, от которого всегда веяло любовью»

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал олимпийского чемпиона 1956 года Никиту Симоняна щедрым человеком.

«Удалось несколько раз пообщаться с Никитой Павловичем лично. Он оставил впечатление щедрого человека, от которого всегда веяло любовью. Знаю, что он работал до последних дней, делился знаниями и опытом. Давал качественные и мудрые советы. Память о нем навсегда останется в наших сердца», — сказал Дегтярев на церемонии прощания с Симоняном, которая проходит 27 ноября на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл-Арена».

Экс-футболист и тренер скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.

Симонян вошел в историю как лучший бомбардир «Спартака» — в составе красно-белых нападающий забил 160 мячей.

В качестве игрока он четыре раза становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. Уже на тренерском посту Симонян дважды приводил «Спартак» к победе в чемпионате Советского Союза и трижды — в Кубке СССР.

Также в его тренерской карьере была работа с ереванским «Араратом», одесским «Черноморцем» и сборной СССР.