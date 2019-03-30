16:27 | Футбол — РПЛ

Рашид Рахимов: "Пауза более удобна тем командам, у кого мало сборников"

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Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против "Спартака". Игра станет для команд первой после паузы на матчи сборных.

- Мы всегда говорим, что игра покажет. Это правильно. Но все-таки пауза более удобна тем командам, у кого мало сборников, - сказал Рахимов в эфире "Матч премьер". - Нужно много наработок провести, исправлять ошибки с максимально возможным составом. Ну а если отсутствует большая группа игроков, исправить ошибки уже не получится. 

Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"

Ахмат - Спартак

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
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