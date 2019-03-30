Рашид Рахимов: "Арбитр бежал к Боккетти показывать вторую желтую карточку"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после матча 21-го тура премьер-лиги против "Спартака" (1:3) заявил, что арбитр Сергей Лапочкин бежал к защитнику красно-белых Сальваторе Боккетти, держа в руках желтую карточку, которая стала бы для игрока второй. Судья не стал показывать ее итальянскому футболисту.

- Мне не в чем упрекнуть команду, - сказал Рахимов в эфире канала "Матч Премьер". - Они сделали все возможное, играли. Давление было неплохое. Но один эпизод поменял всю игру.

Судья бежал к защитнику "Спартака" давать желтую карточку, но потом понял, что она станет второй и взял паузу. После этого вторую желтую получили мы, хотя и вдесятером создали несколько шансов.

"Ахмат" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.

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