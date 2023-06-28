Рапопорт считает возможный уход Вендела серьезной потерей для «Зенита»
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал возможный уход из команды Вендела.
«Малком еще не приехал, непонятная ситуация с Венделом. Как я понял, он не явился на сбор и хочет уйти. Но «Зенит» его так просто не отпустит. Информации никакой нет, так что тут сложно как-то комментировать, но, если он действительно уйдет, но это будет очень серьезная потеря для команды. Плюс еще с Кузяевым ясности нет, так что Сергею Богдановичу, возможно, вообще перестраивать игру в середине поля», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» после отпуска и надеется продолжить карьеру в бразильском «Фламенго».
В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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