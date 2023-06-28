Рапопорт считает возможный уход Вендела серьезной потерей для «Зенита»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал возможный уход из команды Вендела.

«Малком еще не приехал, непонятная ситуация с Венделом. Как я понял, он не явился на сбор и хочет уйти. Но «Зенит» его так просто не отпустит. Информации никакой нет, так что тут сложно как-то комментировать, но, если он действительно уйдет, но это будет очень серьезная потеря для команды. Плюс еще с Кузяевым ясности нет, так что Сергею Богдановичу, возможно, вообще перестраивать игру в середине поля», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» после отпуска и надеется продолжить карьеру в бразильском «Фламенго».

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.