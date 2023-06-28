Агент Хлусевича сообщил об интересе четырех итальянских клубов к игроку
Агент защитника «Спартака» Даниила Хлусевича Олег Мавренков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе итальянских клубов к игроку.
«Я знаю точно, что есть четыре итальянских клуба, которые имеют интерес к Хлусевичу. Клубы я называть не буду», — сказал Мавренков «СЭ».
Ранее итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Верона», «Лацио» и «Дженоа» проявляют интерес к игроку.
Также ранее агент Хлусевича подтвердил Sport24 интерес итальянских клубов к игроку.
В минувшем сезоне 22-летний защитник провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голевыми передачами.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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8
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9
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10
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11
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
|0
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16
|Балтика
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
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|22.07
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