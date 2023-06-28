Агент Хлусевича сообщил об интересе четырех итальянских клубов к игроку

Агент защитника «Спартака» Даниила Хлусевича Олег Мавренков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе итальянских клубов к игроку.

«Я знаю точно, что есть четыре итальянских клуба, которые имеют интерес к Хлусевичу. Клубы я называть не буду», — сказал Мавренков «СЭ».

Ранее итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Верона», «Лацио» и «Дженоа» проявляют интерес к игроку.

Также ранее агент Хлусевича подтвердил Sport24 интерес итальянских клубов к игроку.

В минувшем сезоне 22-летний защитник провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голевыми передачами.