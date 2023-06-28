Шмаров: «Пришел Мажич, и что дальше? Хоть кого ставьте — уровень судейства не изменится»
Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал назначение Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.
«Ну и что дальше? Даже не хочется многословить на эту тему — считаю, что можно ставить кого угодно на эту должность, но уровень судейства в РПЛ не изменится», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».
Мажич стал главой судей во вторник, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.
Источник: РБ Спорт
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