Шмаров: «Пришел Мажич, и что дальше? Хоть кого ставьте — уровень судейства не изменится»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал назначение Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.

«Ну и что дальше? Даже не хочется многословить на эту тему — считаю, что можно ставить кого угодно на эту должность, но уровень судейства в РПЛ не изменится», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

Мажич стал главой судей во вторник, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.