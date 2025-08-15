Ди Лучано рассказал, с кем советовался при переходе в ЦСКА

Защитник «Банфилда» Рамиро Ди Лучано рассказал «СЭ» о переходе в ЦСКА.

— В ЦСКА играют Адольфо Гайч и Родриго Вильягра. Общались ли вы с ними перед переходом?

— Да, я знаю их по именам, но пока не разговаривал с ними. Хорошо, что в клубе есть аргентинцы — это хороший шанс приехать туда и быстрее адаптироваться.

— С кем ты говорил о трансфере с ЦСКА, как узнал о нем?

— С моим агентом. Я разговариваю со своим агентом. Вместе согласились на переход.

21-летний Ди Лучано в этом сезоне провел 18 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.