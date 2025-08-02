Раков установил рекорд «Крыльев» по результативным действиям в стартовых трех турах сезона

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков оформил дубль и сделал голевую передачу в матче против «Ростова» (4:1) в 3-м туре РПЛ.

В активе 20-летнего нападающего теперь четыре забитых мяча и одна голевая передача в текущем сезоне. С пятью результативными действиями Раков установил рекорд самарского клуба в трех стартовых турах РПЛ, сообщает Opta Sports.

Ранее игроки «Крыльев» делали максимум 4 результативных действиях в первых трех играх. Это удавалось Йоану Молло (сезон-2015/16), Александру Соболеву (2019/20) и Роману Ежову (2023/24).

«Крылья Советов» (7 очков) одержали вторую победу подряд и возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (0) потерпел третье поражение на старте сезона и идет 14-м в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы на своем поле примут «Балтику». Игра пройдет 9 августа. Ростовчане 10 августа дома сыграют с «Пари НН».