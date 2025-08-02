Радченко: «Спартак» — самая популярная команда страны, пока еще немного опережают «Зенит»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?