Раков объяснил, почему перешел в «Крылья Советов», а не в «Пари НН» перед началом сезона

Полузащитник «Крыльев Советов» Вадим Раков в интервью «СЭ» объяснил, почему выбрал переход в самарский клуб перед началом сезона.

— У тебя было два варианта продолжения карьеры перед этим сезоном — «Крылья» и «Пари НН». Почему все-таки выбрал Самару?

— Когда узнал об интересе двух клубов, то сразу же начал общаться с мамой и бабушкой по этому поводу. Мы стали разбирать все плюсы и минусы городов и команд. Сначала выбор пал на «Пари НН», но потом позвонил агент и сказал об аренде в «Крылья Советов». Я обрадовался этому, а когда уже прилетел в Самару, то вдвойне обрадовался данному выбору, — сказал Раков «СЭ».

Раков перешел из «Локомотива» в «Крылья Советов» на правах аренды на сезон-2025/26. 20-летний футболист провел за самарский клуб 8 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.