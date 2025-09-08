Раков назвал реальным попадание «Крыльев Советов» в топ-8 РПЛ по итогам сезона

Полузащитник «Крыльев Советов» Вадим Раков в интервью «СЭ» поделился мнением о старте сезона самарской команды в РПЛ.

— Как оцениваешь результаты команды на старте сезона?

— У нас был потрясающий старт, но потом произошел небольшой спад. Пообщались внутри команды, что-то нам донес тренерский штаб, и последние два матча перед паузой на сборные — с «Динамо» и «Локомотивом» — мы провели хорошо. Если продолжим в таком же духе, то сможем добиться серьезного результата.

— То есть топ-8 РПЛ, учитывая конкуренцию, — это реальная задача для «Крыльев»?

— Да, это задача вполне реальна для нас. Если будем продолжать хорошо выступать, то можем спокойно закончить чемпионат в топ-8. Главное — не сбавлять к себе требования, — сказал Раков «СЭ».

«Крылья Советов» после 7-го утра занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков.