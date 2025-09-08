Источник: «Зенит» во время октябрьской паузы может сыграть с «Овьедо»

«Зенит» в октябрьскую паузу на матчи сборных может провести товарищескую игру с испанским «Овьедо», сообщает El Comercio.

По сведениям источника, матч может пройти 11 или 12 октября. «Овьедо» пытается организовать товарищеский матч с петербургским клубом в эти даты.

Ранее «Зенит» 6 сентября обыграл в товарищеском матче швейцарский «Сьон» (5:3).

«Овьедо» после 3-х туров занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 3 очка.