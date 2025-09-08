Раков опроверг информацию об увлечении ставками: «Какие-то недоброжелатели решили закинуть новость»

Полузащитник «Крыльев Советов» Вадим Раков в интервью «СЭ» прокомментировал новость об увлечении ставками.

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист играет на ставках, и это стало причиной, по которой «Локомотив» отдал его в аренду в самарский клуб.

— Когда только начался сезон, в интернете появились слухи, что ты увлекаешься ставками. Как ты реагировал?

— Прочитал данную новость, но не обратил на нее внимания. Сразу же выкинул ее из головы. Я продолжаю тренироваться и играть в футбол.

— Но это очень серьезное обвинение в адрес футболиста.

— На тот момент я был на слуху, возглавлял бомбардирскую гонку в РПЛ. Какие-то недоброжелатели решили закинуть новость. Но считаю, что спортсмены должны быть готовы к этому, поэтому не обращал на это внимания.

Раков перешел из «Локомотива» в «Крылья Советов» на правах аренды на сезон-2025/26. 20-летний футболист провел за самарский клуб 8 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.