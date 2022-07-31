Рахимов рассказал, почему «Локомотив» разгромно проиграл «Зениту»

Бывший тренер «Локомотива» Рашид Рахимов рассказал о причинах крупного поражения московского клуба от «Зенита». 30 июля петербургский клуб забил 5 голов в матче 3-го тура РПЛ.

«Если вспомнить матч с первых минут, то «Локомотиву» удалась только одна хорошая контратака. А потом, по сути, ничего не было. Они медленно выходили из обороны, передерживали мяч, а правила выхода из обороны в атаку — это уменьшение количества касаний и смена ритма. Ты меняешь скорость, чтобы использовать пространство и соперник не успевал, в худшем случае фолил. В этом компоненте «Локомотив» стал играть медленнее и допускал большое количество потерь — буквально на второй-третьей передаче после выхода в атаку. Позиционную игру они тоже пытались делать. Разыгрывали мяч от ворот, как всегда. Но «Зенит» накрывал, хотя это нельзя назвать агрессивным прессингом — просто перекрывал возможные линии передач. И гостям ничего не оставалось, как после нескольких передач делать заброс в сторону форвардов. Это снова потеря мяча. Они постоянно попадали под давление «Зенита» и где-то с 30-й минуты стали просто выносить мяч вперед», — сказал Рахимов «РБ Спорту».