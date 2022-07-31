Рахимов рассказал, почему «Локомотив» разгромно проиграл «Зениту»
Бывший тренер «Локомотива» Рашид Рахимов рассказал о причинах крупного поражения московского клуба от «Зенита». 30 июля петербургский клуб забил 5 голов в матче 3-го тура РПЛ.
«Если вспомнить матч с первых минут, то «Локомотиву» удалась только одна хорошая контратака. А потом, по сути, ничего не было. Они медленно выходили из обороны, передерживали мяч, а правила выхода из обороны в атаку — это уменьшение количества касаний и смена ритма. Ты меняешь скорость, чтобы использовать пространство и соперник не успевал, в худшем случае фолил. В этом компоненте «Локомотив» стал играть медленнее и допускал большое количество потерь — буквально на второй-третьей передаче после выхода в атаку. Позиционную игру они тоже пытались делать. Разыгрывали мяч от ворот, как всегда. Но «Зенит» накрывал, хотя это нельзя назвать агрессивным прессингом — просто перекрывал возможные линии передач. И гостям ничего не оставалось, как после нескольких передач делать заброс в сторону форвардов. Это снова потеря мяча. Они постоянно попадали под давление «Зенита» и где-то с 30-й минуты стали просто выносить мяч вперед», — сказал Рахимов «РБ Спорту».
«Локомотив» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» идет на первом после трех туров РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
3
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
4
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
7
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0