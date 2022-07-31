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Сегодня, 14:27

Один из потенциальных новичков ЦСКА прошел медосмотр для завершения перехода в команду

Иван Торопцев
Корреспондент
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Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов анонсировал очередной трансфер армейцев.

«Сегодня в Москве закончилось тестирование физических качеств одного из потенциальных новичков нашей команды, так что анонс состоялся», — сказал Безуглов в видео, опубликованном в Telegram-канале красно-синих.

Также врач рассказал о состоянии травмированных игроков.

«В Нижний Новгород не приехал Георгий Щенников — у него есть небольшие восстановительные изменения в сухожилии нижней конечности. Сейчас он работает с реабилитологом, думаю, там больших проблем быть не должно. В ближайшее время ожидаем его возвращение в общую группу.
Не приехал с нами Егор Ушаков, у него были постнагрузочные изменения после матча за молодежную команду. В течение двух-трех дней ждем его возвращение в общую группу. Хорошие новости. Со среды-четверга в общей группе начнет частично тренироваться Бруно Фукс», — добавил Безуглов.

Ранее ЦСКА анонсировал подписание четверых футболистов этим летом. Двое из них — полузащитники Саша Зделар и Виктор Мендес — уже официально перешли в московский клуб. Сообщалось, что двумя другими новыми игроками армейцев могут стать защитники Мойзес Барбоза («Интернасьонал») и Лисандро Магальян («Аякс»).

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Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
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Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
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Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

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1.83
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
7
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Урал – Краснодар
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Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
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