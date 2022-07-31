Один из потенциальных новичков ЦСКА прошел медосмотр для завершения перехода в команду

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов анонсировал очередной трансфер армейцев.

«Сегодня в Москве закончилось тестирование физических качеств одного из потенциальных новичков нашей команды, так что анонс состоялся», — сказал Безуглов в видео, опубликованном в Telegram-канале красно-синих.

Также врач рассказал о состоянии травмированных игроков.

«В Нижний Новгород не приехал Георгий Щенников — у него есть небольшие восстановительные изменения в сухожилии нижней конечности. Сейчас он работает с реабилитологом, думаю, там больших проблем быть не должно. В ближайшее время ожидаем его возвращение в общую группу.

Не приехал с нами Егор Ушаков, у него были постнагрузочные изменения после матча за молодежную команду. В течение двух-трех дней ждем его возвращение в общую группу. Хорошие новости. Со среды-четверга в общей группе начнет частично тренироваться Бруно Фукс», — добавил Безуглов.

Ранее ЦСКА анонсировал подписание четверых футболистов этим летом. Двое из них — полузащитники Саша Зделар и Виктор Мендес — уже официально перешли в московский клуб. Сообщалось, что двумя другими новыми игроками армейцев могут стать защитники Мойзес Барбоза («Интернасьонал») и Лисандро Магальян («Аякс»).