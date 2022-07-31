В ЦСКА объяснили, почему Виктор Мендес не попал в заявку на матч с «Нижним Новгородом»

Пресс-служба ЦСКА объяснила, почему новичок команды, чилиец Виктор Мендес не попал в заявку на игру 3-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

22-летний полузащитник перешел к армейцам из чилийского клуба «Унион Эспаньола» 29 июля.

«Виктор Мендес не примет участия в матче, так как «Унион Эспаньола» ещё не предоставили в ФИФА данные, необходимые для получения ITC (международный трансферный сертификат), без которого заявить футболиста для участия в РПЛ невозможно. Клуб рассчитывает решить данный вопрос к следующему туру чемпионата», — говорится в заявлении красно-синих.

Несмотря на это, Мендес будет присутствовать на игре вместе с командой.

Матч «Нижний Новгород» — ЦСКА состоится сегодня, 31 июля. Начало — в 15.00 (мск).