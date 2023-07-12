Алаев о гонорарах судей: «Уточнили ряд расходов инспекторов и резервных»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал вопрос гонораров судей в чемпионате России.

«Чтоб не было разночтений по поводу оплаты труда судей, год назад, в июне, была принята система увеличение оплаты работы судей. По техническим причинам не был учтен ряд расходов. В том числе на инспекторов и на резервных судей. Мы с коллегами из РФС сверили все цифры, плюс изменилось налоговое законодательство. Мы все эти изменения учли, клубы поддержали. Решение годичной давности, которое предлагал еще Ашот Рафаилович Хачатурянц, докрутили с точки зрения технических нюансов», — сказал Алаев.

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