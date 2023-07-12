Алаев о гонорарах судей: «Уточнили ряд расходов инспекторов и резервных»
Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал вопрос гонораров судей в чемпионате России.
«Чтоб не было разночтений по поводу оплаты труда судей, год назад, в июне, была принята система увеличение оплаты работы судей. По техническим причинам не был учтен ряд расходов. В том числе на инспекторов и на резервных судей. Мы с коллегами из РФС сверили все цифры, плюс изменилось налоговое законодательство. Мы все эти изменения учли, клубы поддержали. Решение годичной давности, которое предлагал еще Ашот Рафаилович Хачатурянц, докрутили с точки зрения технических нюансов», — сказал Алаев.
Список миллионеров возглавили Безбородов, Кукуян и Левников. Сколько заработали судьи в РПЛ?
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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