Касьерра стал автором самого быстрого гола «Сочи» в РПЛ
11:29
Нападающий «Сочи» Матео Касьерра отметился забитым мячом в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:1).
Касьерра забил мяч через 108 секунд после начала встречи. Таким образом, нападающий стал автором самого быстрого гола сочинского клуба в чемпионате России.
В нынешнем сезоне 24-летний колумбиец забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 10 играх.
После 13 туров Тинькофф РПЛ «Сочи» набрал 24 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Арсенал» с 12 баллами идет на 14-й позиции.
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