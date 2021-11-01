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Касьерра стал автором самого быстрого гола «Сочи» в РПЛ

11:29

Нападающий «Сочи» Матео Касьерра отметился забитым мячом в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:1).

Касьерра забил мяч через 108 секунд после начала встречи. Таким образом, нападающий стал автором самого быстрого гола сочинского клуба в чемпионате России.

В нынешнем сезоне 24-летний колумбиец забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 10 играх.

После 13 туров Тинькофф РПЛ «Сочи» набрал 24 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Арсенал» с 12 баллами идет на 14-й позиции.

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры