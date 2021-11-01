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Наумов — о победе «Локомотива» над «Нижним Новгородом»: «Игра железнодорожников не впечатляет»

10:03
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу московской команды над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

«Пока игра железнодорожников не впечатляет, — приводят слова Наумова «Известия». — Возможно, «Локомотиву» не хватило Смолова, не играющего второй матч подряд, но было видно, что, имея сильный состав, команда не сильно отличалась от новичка чемпионата «Нижнего Новгорода», и победила лишь за счет нелепой ошибки соперника в концовке».

После 13 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» набрал 24 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с 14 баллами идет на 11-й позиции.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1243589/aleksei-fomin/slava-zenita-pitertcy-ukrepliaiut-liderstvo-v-rpl

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