Радимов считает Семака лучшим тренером РПЛ

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, что думает о наставнике основной команды петербургского клуба Сергее Семаке.

«Семак выигрывает, а другие меняют тренеров — логично, что он лучше всех. Если из 18 человек никто не обыграл Семака, то логично? Логично. Не опираясь на цифры, Семак все равно лучший. Однако это субъективно: для кого-то лучший Ваноли, а для кого-то Каррера. Если смотреть на цифры, то тут без вариантов», — цитирует Радимова «Чемпионат».

Под руководством Семака «Зенит» выиграл четыре титула чемпиона России, а также Кубок страны и два Суперкубка.