Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы. Он предложил 33-летнему россиянину закончить карьеру.

«Артем — тихоход! Ему нужно заканчивать карьеру. Какая ему Турция? Нет-нет, там быстрый чемпионат. Он не будет успевать. Либо пускай едет в Китай играть. Там все маленькие, он там будет выделяться. Но лучше ему заканчивать карьеру», — сказал Пономарев «СЭ».

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Нападающий выступал за петербургский клуб с июля 2015 года. На его счету 108 голов и 71 передача в 249 матчах за сине-бело-голубых.